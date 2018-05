Familia desapareció tras fiesta en su casa

“Nadie sabe nada de lo que les pasó, le preguntamos a vecinos y no saben nada, ellos son personas hogareñas, no hemos tenido ni un contacto ni nada con mis familiares, estamos desesperados por encontrarlos”, señaló la denunciante.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, todos originarios de Celaya. Ellos fueron vistos por última vez en un domicilio de la, de donde además desapareció una pantalla de televisión y una camioneta.La hermana de la mujer desaparecida señaló a este medio que el domingode 20 y 22 años, en su domicilio de la colonia mencioada ydebido a un festejo, por lo que las jóvenesen el lugar se quedaronPero al despertar por la mañana, vieron que no había nadie en el domicilio,Asimismo, vieron que, lo que hizo que, por lo que trataron de contactarlos a sus celulares, con familiares y amigos., quien les señaló que no podían hacer nada por ellos, ya que tenían que pasar 72 horas;La reportante indicó que no suelen salir de esa manera, ya que son personas que se la pasan la mayor parte del tiempo en su domicilio, además queFamiliares de las víctimas señalaron que, por lo que ya se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por ‘persona no localizada’.Las personas desaparecidas son el matrimonio conformado por, quien vestía con blusa verde con flores y zapatos cafés pantalón de mezclilla; yde 44 años, quien vestía pantalón de mezclilla claro, playera blanca y zapatos negros. Su hijo, de 18 años, quien traía sudadera azul con gris pantalón de mezclilla y tenis; y, de 20 años, quien vestía camisa polo gris, pantalón de vestir azul y tenis, este último sobrino y primo respectivamente. Además está desaparecidode 18 años, y, de 18 años, quienes son amigos de Luis Eduardo.