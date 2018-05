Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores, con apoyo de la Embajada de México en Rusia, publicó la Guía para tu viaje a la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018.Conoce algunas de las recomendaciones y requisitos que debes considerar antes de emprender tu viaje a territorio ruso.Debe tener seis meses de vigencia a partir del momento que termina tu estancia en Rusia. Verifica que sea válido al menos hasta el fin de ese lapso.Si ya tienes tus boletos, es obligatorio que tramites esta credencial gratuita, emitida por la Federación de Rusia, en coordinación con la FIFA (www.fan-id.ru). Te permitirá ingresar al país, sin necesidad de visa, 10 días antes de que inicie el primer partido y 10 posteriores al último encuentro.Toma en cuenta que no es posible extender su vigencia; de lo contrario, tendrás que tramitar una visa.La Fan ID te permitirá ingresar a los estadios y usar el transporte gratuito durante los días de partido en todas las ciudades.Adicionalmente, tendrás derecho a recorridos gratuitos y eventos culturales.Además del pasaporte y llenar una solicitud de visado, es necesario presentar un “voucher turístico”: los boletos de avión, tu itinerario y una “Carta de Confirmación de Recepción de Turista Extranjero”. Estos dos documentos pueden ser tramitados por una agencia de viajes o por el mismo hotel. Hay dos tipos de entrega: común y urgente.La visa común tarda siete días y la urgente, tres. La vigencia del documento es de 30 días. mexico.mid.ru/es/vydaca-vizLa visa únicamente es válida para fechas y propósitos específicos. Si al momento de salir de Rusia ya no está vigente, las autoridades migratorias impedirán tu regreso, te mandarán a juicio por violación administrativa (que puede durar dos semanas), te cobrarán una multa y no podrás ingresar a Rusia por cinco años.Es un documento que avala ante Migración tu estancia en Rusia. Se tramita gratis en tu primer día de viaje. Hay que conservar una copia.El hotel o la persona encargada de la propiedad donde estarás alojado.Importante. Si cambias de hotel, será necesario presentar el registro de estancia anterior para actualizarlo.Dentro del estadio. Estarán prohibidos los gritos e insultos a jugadores. Si alguna autoridad del estadio te sorprende entonando “¡eeeh… ¡p#& [email protected] …!”, tendrá el derecho de quitarte tu Fan ID y prohibirte la entrada al resto de los partidos.Muestras de afecto públicas entre parejas del mismo sexo no son bien vistas. Las autoridades locales piden a los viajeros ser discretos para evitar una agresión verbal e incluso física.No están permitidas las banderas de otros países en plazas públicas o frente a oficinas gubernamentales. La persona que viole la ley será detenida. Si eres arrestado, solicita hablar con la Embajada de México.Sólo se aceptan rublos rusos.