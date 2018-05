Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El artistaunaen laDichafue titulada, que consta de 20 piezas de fotografía subacuática, inspiradas en elementos tradicionales de la cultura mexicana presentados de una forma innovadora y en un ambiente impensado como es bajo el agua.El encargado de la inauguración fue Rodrigo Morales Salazar, titular del Departamento de Asuntos Culturales del Consulado de México en Little Rock.Al evento asistieron el vicerrector de la ASUB, Dr. Kerry Mix; el decano del Departamento de Artes y Humanidades, Dr. Jason Goodner; la decano del Departamento de Negocios, Matemáticas y Ciencias, Dra. Tina Moore; el director ejecutivo de Mercadotecnia y Relaciones Públicas, Keith Moore; la profesora de arte, Lisa Floryshak; el profesor de literatura, Dr. David Jones; así como estudiantes de arte de la misma institución educativa.Los trabajos del artista mexicano, nacido en Querétaro y radicado en Celaya, estarán, gracias al apoyo del Consulado de México en Little Rock y de la Secretaria de Relaciones Exteriores.Cabe mencionar que no es la primera vez que “Los Demonios de Mi Tierra” se presenta en territorio estadounidense, ya que anteriormente estuvo en Atlanta y Nueva Orleans.Por supuesto, varios lugares de México también han albergado las muestras artísticas de Silerio.