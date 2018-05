Hija de Jackie Chan vive en la calle y acusa a sus padres de 'homofóbicos'

"Hola, soy hija de Jackie Chan y esta es mi novia Andi", dice frente a la cámara, "levamos un mes sin hogar a causa de padres homofóbicos. Prácticamente dormimos debajo de un puente. Hemos ido a la policía. Hemos ido al hospital, a los bancos de alimentos, a los refugios comunitarios LGTBQ y a todos les importa una mierda. Es por eso por lo que estamos haciendo este vídeo, porque no sabemos qué hacer en estos momentos".

"No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico peo no forma parte de mi vida".



"Autumm tiene 30 años, tiene experiencia. ¿Cómo puede decir a una chica de 18 años que grabe un vídeo así. Si no tienen dinero, deberían buscar trabajo. No grabar un vídeo diciendo a otros que están en la ruina y quien es el padre de Etta. La gente de todo el mundo trabaja duro y no confía en la fama de otra persona para obtener dinero".

Etta Ng es la hija del actor Jackie Chan -especialista en películas de artes marciales y ganador de un Oscar honorífico en 2016- tiene 18 años y es lesbiana. Una combinación que ha hecho que su situación se haya convertido en tendencia en las redes sociales a raíz de publicar un vídeo en Youtube en el que denuncia que desde que huyó de Hong Kong hace semanas se encuentra en unaLa joven, que aparece en el vídeo junto a su novia afirma queEn el vídeo la joven dice:Etta Ng no ha tenido la típica relación que se calificaría de normal entre padre e hija. Ella nació de la relación del actor experto en artes marciales con la ex Miss Asia Elaine Ng Yi-Lei.La misma Etta llegó a decir en 2015:Para terminar afirmando que para ella era simplemente el actor Jackie Chan.El año pasado Etta volvió a ser noticia al compartir una fotografía suya a contraluz con el arcoiris de fondo, una imagen con la que quería hacer pública su homosexualidad. Poco despuésEn aquel momento Jackie Chan, que estaba en plena promoción de una película, respondió con naturalidad con un escueto "si a ella le gusta, está bien", cuando se le preguntó por el hecho de que su hija fuera lesbiana.Desde entonces la situación se convirtió en complicada. Poco después de compartir su relación los dos jóvenes enviaron un mensaje a través de sus redes sociales en las queque habían respondido con burlas a su decisión de hacer pública su condición sexual.En este mismo comunicado denunciaban que sus amigos y familias las habían discriminado por este hecho y su acción consiguió que se creara un movimiento internacional de apoyo a la pareja que abrumó a ambas y que Etta agradeció también en un mensaje en redes sociales.Y la primera noticia que se tiene de ella es precisamente este vídeo en el que Ng explica que ella y su novia no tiene donde albergarse y por eso buscan ayuda en Internet.Para cerrar el círculo en la publicación de Youtube, la joven afirma que sufren un trastorno de estrés postraumático, quey queNo se sabe casi nada más de ellas, ni revelan dónde se encuentran, aunque una cámara de seguridad de una tienda las sitúa en Canadá. La madre de Etta ha afirmado que la joven tiene "problemas emocionales. Estuvo viendo a un médico el año pasado, pero no ha ideo a terapia desde que salí de Hon Kong".La exmiss acusa a la novia de su hija de mala influencia sobre ella.Jackie Chan ya vivió una situación polémica con su otro hijo, Jaycee, fruto de su matrimonio con oan Lin Feng Jiao. Jaycee fue detenido en 2014 en su domicilio de Pekín por guardar marihuana. La estrella de la gran pantalla, que incluso viajó a la capital china para interceder por su hijo, también manifestó que estaba", manifestó.Una declaración que no sólo respondía a la decepción de un padre sino también al compromiso del actor con la lucha contra la droga, ya queJaycee Chan estuvo seis meses en prisión a consecuencia de esta detención.