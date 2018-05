La Máquina y Santiago Giménez se enfrentaron al América en el juego de ida de los cuartos de final en el estadio Azul. El "Chaco" y su familia estuvieron disfrutando del encuentro desde uno de los palcos del inmueble de la colonia Nochebuena.Los aficionados que asistieron al juego no dudaron en acercarse al ex jugador de Cruz Azul para pedirle un autógrafo.Cruz Azul empató 0-0 con América, el próximo sábado se jugará la vuelta en las instalaciones del nido azulcrema a las 11:00 am.