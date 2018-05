"Esa es la mentalidad de nuestros directivos. Que entiendan que no estamos peleando por dinero, queremos un trato digno al futbolista. Sí, nos pagas bien, pero tú cuánto ganas por lo que hacemos", declaró el futbolista del Betis.

Andrés Fassi, vicepresidente de Pachuca, desató una polémica con sus declaraciones hacia los jugadores mexicanos:Estas palabras no pasaron desapercibidas por el gremio futbolístico y el capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, le respondió en entrevista para Fox Sports."El Principito" destacó el objetivo de erradicar el Pacto de Caballeros e hizo un llamado a la unión entre futbolistas y directivos."Deben de entender que somos amigos y hay que trabajar como equipo. Si a mí me va bien, a ti también te irá bien. No te quiero joder por más dinero", aseveró el mediocampista mexicano.Para el canterano rojinegro, México tiene la estructura suficiente para mejorar el balompié nacional; sin embargo, cree que las decisiones de directivos impiden el crecimiento.