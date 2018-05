SIGUEN LOS ESCÁNDALOS #ChampionsxFOX Si esto no es penal, ¿entonces cuándo lo será?



Alexander-Arnold se aventó como portero, pero el silbante Skomina no marcó penal a favor de la Roma pic.twitter.com/Twc2bksddx — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 2, 2018

El, que disputaba el partido de vuelta de semifinales defrente a lacon una clara ventaja (5-2 en la ida), no se dejó sorprender, pese a perder (4-2) en la capital italiana, certificando su pase a la final, que disputará el 26 de mayo en Kiev contra el Real Madrid.El equipo inglés se adelantó en el minuto 9 por medio del senegalés, poniendo rápidamente rumbo a la final, antes de que la Loba empatara en el 15, con un tanto en propia meta de James Milner.Pero elrecuperó la ventaja con un gol del holandés Georginio Wijnaldum en el 26, llegando con un marcador favorable de 2-1 al descanso.Lanecesitaba cuatro goles en el segundo tiempo para empatar la eliminatoria y cinco para clasificarse, pero solo pudo lograr tres, por medio del bosnio Edin Dzeko (52) y un doblete del belga Radja Nainggolan en los minutos finales (86, 90+4 de penal), lo que le permitió despedirse de la competición con una honrosa victoria. Cabe mencionar que no se marcó un penal a favor de los de casa al 62' por una mano dentro del área.La, que había remontado tres goles en la vuelta de cuartos de final contra el, no pudo repetir esta vez la hazaña, ante un Liverpool que ya estaba avisado.Lostratarán de lograr su sexto título de la competición europea contra el, en una repetición de la final de 1981, cuando else impuso por 1-0 en París.Elque ganó las cinco finales que jugó desde entonces y que eliminó el martes alen semifinales, buscará su decimotercer título ante un Liverpool que vuelve al partido decisivo tras perder en 2007 en Atenas ante el Milan (2-1).