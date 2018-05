"Cuando el señor me cito en su casa fue para hablar sobre mi carrera. En esa reunión me humilló al decirme 'pin… negro' y el señor Grasso al decirme que me regresará a la playa. Lo reto a que sostenga lo que dijo", señaló Maganda durante el programa Universal Deportes al Día.

El presidente de la Comisión de Arbitraje detalló un poco más sobre lo ocurrido en las reuniones que ha tenido con Adalid Maganda.Al ser cuestionado por EL UNIVERSAL Deportes acerca de su respuestas vía Twitter, Arturo Brizio se dijo extrañado, "porque yo no me he metido a Twitter desde que salí de Televisa. No tengo la costumbre de utilizar las redes sociales para estas cuestiones. Niego haber hecho esos apuntes".se manifestó a través de redes sociales por los comentarios de Arturo Brizio en la reunión que tuvo con los medios de comunicación en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).