Michelle Pardo, feliz de cerrar un ciclo en el Tec de Monterrey

Hace ocho años, Michelle Pardo llegó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey por su gran nivel deportivo en el baloncesto.



La hidalguense, quien nació en Pachuca el 16 de julio de 1994 y radicó en Actopan hasta los 15 años, buscaba dejar huella y demostrar que tenía talento; sin duda lo hizo.



"Me invitaron a jugar en el Tec gracias a mi hermana Cristhian. Le dijo al entrenador que tenía una hermana que también jugaba, fui a las pruebas con la mayor y me dieron la beca", comentó Pardo.

Michelle, quien está a punto de graduarse en diseño industrial, comentó que representar a México es algo inigualable.



"Una de las mejores experiencias fue cuando en 2015 representé a México en la Universiada Mundial; es algo que me gustó mucho. Con el Tec desgraciadamente no sé nos dio el título en la Liga ABE, pero sí en Universiada Nacional que es algo que disfrutaba mucho", dijo la basquetbolista para AM Hidalgo.