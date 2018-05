The Weeknd, cinco canciones esenciales

pEl cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, ofrecerá un concierto en México el próximo octubre.



Aquí te dejamos algunas de sus canciones esenciales:

“The Hills”. Gracias a este sencillo, lanzado en mayo de 2015, The Weeknd alcanzó la fama y los primeros lugares en las listas de popularidad de Canadá y Estados Unidos.

Tema de la película “Cincuenta Sombras de Grey” por la que The Weeknd estuvo nominado al Oscar. Al igual que la cinta, la canción está llena de sensualidad gracias a la voz del intérprete canadiense.

“Can't feel my face”. Lanzada el 8 de junio de 2015 como tercer sencillo de su segundo disco “Beauty Behind the Madness”, aunque algunos interpretan su letra como un mensaje de amor, en realidad es sobre drogas.

"Starboy”. Esta canción, en la que colaboró Daft Punk, habla de la vida de los famosos y su fragilidad. En YouTube ya tiene más de mil 300 millones de reproducciones.

“I feel it coming”. Otra colaboración con Daft Punk. No hay otra canción en la que la voz de The Weeknd recuerde más a la de su ídolo, Michael Jackson.