Candidatos bailan al ritmo de reguetón, cumbia y rock

Desde la canción de ‘Sergio el Bailador’, interpretada por el grupo Bronco; el reguetón de ‘Despacito’, de Luís Fonsi; la cumbia de los ‘17 años’ de los Ángeles Azules, el éxito de Queen ‘We Will Rock You’, hasta ‘El Chaca, chaca, chaca’ de Julio Menchaca, son los jingles y coplas que candidatos en Hidalgo han producido para atraer la atención de los votantes.

Durante los días de campaña que llevan los candidatos al Senado, a diputaciones federales y locales, esta estrategia sonora ha sido un recurso frecuente, que se basa en utilizar frases pegajosas que graben en la consciencia de los votantes la imagen del candidato.

Un jingle es un tema musical utilizado con fines publicitarios, que puede ser de cualquier género musical, cuyo fin es que la marca o imagen de un personaje sea fácilmente recordada por las personas.

AM Hidalgo agrupó algunos de los jingles que candidatos al Senado, diputados federales y locales han hecho en estas campañas electorales en Hidalgo. ¿Cuál será el más creativo?

“SERGIO EL GANADOR” JINGLE DE EL GRUPO BRONCO

Sergio Baños, candidato a diputado por el distrito 13 de Pachuca, es el único aspirante en la competencia local que ha sacado públicamente temas musicales en campaña, al retomar los temas de reguetón ‘Cásate Conmigo’ de Silvestre Dangond y Nicky Jam; ‘X Equis’ de Nicky Jam y J. Balvin; así como el éxito grupero de los noventa ‘Sergio el Bailador’, de Bronco.





LETRA* Ya llegó, ya llegó… ya llegó Sergio el ganador.

El distrito 13 vamos a ganar, ya llegó Sergio el ganador,

con su trabajo te responderá, ya llegó Sergio el ganador,

el primero de julio vamos a ganar, ya llegó Sergio el ganador. Es muy responsable, muy comprometido,

y en las colonias él será tu amigo,

ese ganador tiene grande el corazón,

es innovador y será el ganador.



CITLALI JARAMILLO Y SUS ‘17 AÑOS’





La candidata de la coalición Todos por México (PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza) por la diputación federal de Pachuca, Citlali Jaramillo, hizo suyo el éxito ‘17 Años’ de Los Ángeles Azules para acomodarlo en su jingle de campaña.

Con el ‘guapachoso’ tema, la candidata postulada por el PRI busca posicionarse con los electores presentándola como una persona honesta, trabajadora y mujer de convicción.

LETRA*



Citlali es honesta (ella es Citlali)

es trabajadora (ella es Citlali)

trabaja por tu estado (ella es Citlali)

mujer de convicción (ella es Citlali) No se trata de mí se trata de ti

y juntos en equipo sigamos avanzando

impulso en el trabajo

impulso en el estado, con ella ganaremos

con ella triunfaremos

no dudes Citlali es tu mejor opción.







LETRA*

El primero de julio vota por Morena y por Julio Menchaca chaca-chaca-chaca

En la escuela fue excelente, promedio de diez,

hombre de estudio y leyes, es Julio Menchaca,

honesto, transparente, es Julio Menchaca, integridad decente.

Pachuqueño de raíz, es Julio Menchaca,

su bandera es no robar ni mentir ni traicionar a su gente.





LETRA*

Vecino a vecino, junto al campesino

el independiente cambiará el destino

y es que el sistema está ya manchado

pero Julio Hugo está para cambiarlo

Despacito, vamos con el Húngaro por el distrito

es independiente y sin compromiso

para que te apoye y esté contigo



LETRA*

Tu voz, mi voz y nos van a escuchar,

Darina senadora con tu voto es ganadora,

por Hidalgo al frente ella se hace presente.

Con tu voto ganamos,

va PRD y Movimiento Ciudadano…

Darina senadora.





LETRA*

Todos con Daniel, todos con Daniel

Daniel Ludlow nos va a representar

todos con Daniel, todos con Daniel

nuestro diputado del distrito 6

Es tu voz, es nuestra voz, es mi voz, la voz de todos

Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán

la voz de Hidalgo, la voz de todos

Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán

la voz de Hidalgo, la voz de todos



De la mano de Luis Samperio (compositor) y su grupo musical Samperio Show, el aspirante al senador por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Julio Menchaca Salazar, lanzó un tema inédito para su campaña electoral.Dicha canción, el ‘Chaca, chaca, chaca’, resalta las cualidades, valores y virtudes del candidato morenista desde estudiante, pues, lo califican de “excelente” y con un “promedio de diez”; además de su profesión (derecho) en la que lo destacan como “hombre de leyes, honesto y trasparente”.Al ritmo reguetonero de ‘Despacito’, interpretada por Luis Fonsi en colaboración con Daddy Yankee, el candidato independiente a diputado federal por Ixmiquilpan, Julio Hugo Sánchez Quiroz ‘El Hungaro’, promueve su campaña.En la canción, ‘El Húngaro’, quien además es presidente de la Organización Productora Agrícola y Ganadera de Aguas para Riego A.C del Valle del Mezquital, menciona que quiere trabajar junto a los campesinos, mismos que lo apoyaron a reunir las firmas requeridas por el INE para obtener su registro.Darina Márquez Uribe, candidata al Senado por el Frente por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, retomó la exitosa canción del grupo Queen ‘We will rock you’ (1977) para promover su imagen en esta campaña.La canción es interpretada por la propia candidata, toda vez que “Tu voz y mi voz y nos van a escuchar, Darina Senadora con tu voto es ganadora…”, dice el jingle interpretado por Márquez Uribe quien, además, en 2002 fue la ganadora del concurso Operación Triunfo de Televisa.Además de ser inédita, la copla utilizada en la campaña del aspirante del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Daniel Ludlow, candidato a diputado federal por Pachuca, fue escrita por su equipo de campaña.En ella se recalca que Daniel Ludlow es la voz de todos los ciudadanos de los municipios Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán que conforman el distrito federal 06.

ERIKA ALEMÓN Y SU VERSIÓN DE ‘UNA LADY COMO TU’





Erika Vanessa Alemón, candidata a diputada federal por el distrito VII con cabecera en Tepeapulco, utilizó el tema de ‘Una Lady como tú’ del reguetonero colombiano Manuel Turizo Zapata, más conocido como Manuel Turizo.

En la interpretación, hacen sugerencias de que la candidata del Frente por México (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) es la mejor opción.









LETRA* Garantizar que el trabajo para que a la gente paguen bien

beneficiar al ciudadano es lo que queremos aquí

Erika lo hará por ti

ella quiero ayudarte quiere protegerte. Luchar para la gente, que no sea indiferente

eso tú necesitas, una mujer sencilla que sepa lo que hace

y que sepa responder, que busque la justicia para los ciudadanos

que esté en todo momento para poder ayudarnos

ella es la mejor opción, ella es Erika Alemón

gestionará recursos los pondrá en nuestras manos



EL REGUETÓN QUE PROMUEVE NUVIA MAYORGA



La candidata al Senado por la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza Nuvia Mayorga, también prefirió el ritmo musical del reguetón, sacado de la canción ‘Shape of You’ del reguetonero Ed Sheeran, para promocionarse ante los ciudadanos en el estado.

En su letra acentúa su honestidad, transparencia y disposición para escuchar a la gente, por lo que la sugieren como la mejor para el Senado de la República.



LETRA* Nuvia Mayorga seguro que trabaja por ti y será mi senadora

Con sus propuestas seguro que avanzamos, Nuvia Mayorga senadora

Nuvia Mayorga es honesta, transparente para senadora es la mejor

Nuvia Mayorga legisla por igual, Nuvia Mayorga es la mejor Porque es buena persona, conoce a nuestro estado, es transparente y no miente

No es tan difícil, despierta y razona, por eso vota, vota, vota, vota, vota otra vez

Se escucha en la calle con Nuvia muy bien

Por nuestra gente esperanza otra vez. Nuvia Mayorga ganará, a la una, a las dos y a la tres

OTRO ‘DESPACITO’, PERO DE GLORIA ROMERO





Al igual que El Húngaro, la candidata a diputada federal por Tula Gloria Romero, emanada de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, utilizó el ritmo de ‘Despacito’, interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

En ella se advierte a la gente sobre “el engaño”, “las promesas” y “la compra de votos”; a fin de revertir esto, colocan a Gloria Romero como la mejor opción entre los votantes del distrito de Tula.









LETRA* Sí, sabes que llevan un rato engañándote,

siempre prometiendo hasta lo que no,

y que hasta tu voto han estado comprando,

esa es la estrategia del ladrón. Sí, ellos son imán y tú eres el metal,

y si no reaccionas seguirás su plan,

solo de pensarlo se acelera el pulso. Ya nos están quitando más de lo normal,

y si no les llenas seguirán con más,

pero con el Frente se toparon duro. Ve con Gloria, para diputada del quinto distrito,

cambio inteligente de un futuro escrito,

juntos con el frente formemos equipo. Yo por Gloria voto sin dudarlo por Gloria Romero,

quieres que tu voz se escuche en el congreso,

siendo diputada va a encargarse de eso.