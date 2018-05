Docentes pueden votar por quien quieran, dice dirigente del SNTE

Luis Enrique Morales Acosta, secretario general de la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que mantendrán una postura neutral de cara a las próximas elecciones y que trabajarán de la mano con el nuevo presidente de México sea quien sea.



En entrevista durante las celebraciones del Día del Trabajo, Morales Acosta dijo que para las próximas elecciones no tendrán una inclinación partidista y que sus agremiados son libres de decidir por quién votarán.

“La postura siempre ha sido la misma, neutralidad en cualquier proceso. Somos un gremio plural y hay libertad para todos los trabajadores para que transiten donde quieran”, dijo.



SUS INTERESES

Agregó que el magisterio no se vería afectado si existiera un cambio de colores en la silla presidencial el próximo 1 de julio porque trabajarían de la mano del nuevo presidente.



“Lo que nos importa son nuestros propios intereses, que a los maestros nos vaya bien. Quede quien quede nosotros tenemos que transitar con el presidente de la República, no tenemos ningún problema, debemos acordar con él porque este cambio representa mucho para el país”.



Finalmente, dijo que la reforma educativa presentada en 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada el 20 de diciembre del mismo año no se ve amenazada con el cambio de mandatario, sin embargo, debe ser analizada, “sobre todo la ley de servicio profesional docente”.

