Minimiza Nuvia Mayorga falta de impulso en campaña presidencial priista

Nuvia Mayorga Delgado, candidata al Senado por la coalición Todos Por México, minimizó la falta de impulso en la campaña del candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, al señalar que “aún faltan 60 días de campaña”.



“Falta mucho, pero, hoy hay que destacar que tenemos un candidato que sabe lo que está prometiendo y sabe cómo hacerlo. A lo mejor están dos antes que él (Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés) pero que han sido de pura mentira”, declaró en entrevista.



Durante un recorrido por el centro de Pachuca, Mayorga Delgado afirmó que su candidato tiene la experiencia y sabe lo que quiere el país a diferencia de sus contrincantes que a través de la mentira buscan confundir al electorado.



Tras el término del primer mes de su campaña, la aspirante del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, la calificó como “benéfica y emotiva”; señaló que en este tiempo “he escuchado a la sociedad y al pueblo y así estoy conformando mi agenda legislativa para el Senado, pues se tiene que construir con las opiniones del pueblo”, indicó.



Al preguntarle sobre si se ha topado con adversidades o agresiones hacia su persona y campaña, Mayorga Delgado respondió que esas palabras no están en su vocabulario, “al contrario, vamos bien, pues la gente me identifica porque he dado resultados y he trabajado por Hidalgo”, afirmó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx