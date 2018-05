Sin cumplir recomendaciones sobre migrantes y desaparecidos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que las autoridades de Hidalgo no dieron respuesta por el tránsito de niños y adolescentes centroamericanos que viajan por el país sin compañía, tampoco aportó información por la desaparición de personas.Así lo establece el ‘Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH’, que contempla el periodo 2001-2017.La CNDH realizó un semáforo de cumplimiento respecto a las repuestas que atienden las autoridades federales y estatales, las cuales contemplan un Instrumento de Posicionamiento (IP) sobre discriminación escolar, portación de enfermedades y migración.En estos rubros, Hidalgo obtuvo un nivel de 50 por ciento en cuanto a respuestas favorables; es decir, en lo que refiere a los temas de discriminación en las escuelas por motivos religiosos, las recomendaciones que emitió la CNDH sí fueron atendidas por las autoridades responsables.Lo mismo ocurrió con la discriminación a menores portadores del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o que padecen sida y respecto a los derechos de los jóvenes conocidos como “emos”, por cuestión de identidad.No obstante, en lo que respecta a las problemáticas de niños y adolescentes centroamericanos que transitan en México sin compañía, así como en la desaparición de personas, las autoridades en Hidalgo no dieron respuesta.Mientras que en la prevención, atención y sanción de casos de violencia, las contestaciones de la entidad fueron “rechazadas o sin argumentación suficientes que señala no tener información al respecto”, lo cual se puede corroborar en la página 223 del estudio.En el cumplimiento de respuestas, Hidalgo solo supera a entidades como Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Baja California y Colima, cuyo nivel de cumplimiento es “bajo”, toda vez que sólo respondieron favorablemente en una ocasión.En tanto, Guanajuato cumple con todos los Instrumentos de Posicionamiento ya mencionados, lo que suma 100 por ciento de respuestas favorables; le siguen Chiapas y Durango con 83 por ciento de cumplimiento.El informe puede ser consultado en la página: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/NNA-PUDH-CNDH.pdf El estudio de la CNDH arrojó que en Hidalgo se registraron entre 10 y 19 agresiones en centros educativos desde 2000 hasta 2013.Ante las estadísticas, la Comisión de Derechos Humanos analizó las leyes implementadas en cada entidad federativa para “prevenir, atender y erradicar la violencia en general, así como la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes”.El informe establece que Hidalgo cuenta con una “Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar”.