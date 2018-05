El Horno 104

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Después de la renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirigencia nacional y el nombramiento del ex gobernador de Guerrero René Juárez como líder provisional, en el PRI Hidalgo no hubo reacción alguna y en cambio prevaleció un silencio que se hizo latente en las redes sociales de los dirigentes tricolores y en la sede de ese partido en la capital. Ni felicitaciones. Nada.Más que fiesta, en el encuentro anual del pueblo Hñahñu había preocupación porque el candidato priista a diputado federal Héctor Pedraza tiene la difícil tarea de retener un distrito electoral cuyo principal municipio, Ixmiquilpan, están en manos de los hermanos Chárrez.La presencia en el Valle del Mezquital de Roberto Pedraza, quien organiza este encuentro anual, ya no es rentable para el PRI y así lo demuestran los resultados electorales por lo que los priistas deben renovarse en dicha región del estado.La policía estatal estuvo a punto de concretar el desalojo de los pobladores del Valle del Mezquital que encerraron durante horas a los funcionarios en palacio de gobierno. Más de un centenar de granaderos llegaron a las inmediaciones de la plaza Juárez para rescatar a los trabajadores.Sin embargo una llamada paró todo el operativo puesto en marcha y los habitantes de Ixmiquilpan que exigen recursos para obra pública liberaron las entradas de la sede del gobierno.En el PT el líder y dueño Arturo Aparicio nada más no sabe si Pascual Charrez Pedraza será su candidato a diputado federal por Ixmiquilpan. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya autorizó su registro pero será este viernes cuando se defina si será o no el gallo del partido de la estrella.