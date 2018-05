Acepta Castro haber dado ‘mordida’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Por supuesto que sí”, respondió el candidato independiente a la alcaldía de Irapuato, Ricardo Castro Torres, a la pregunta de “¿Alguna vez ha dado algún tipo de mordida o incentivo para hacer algún trámite o no pagar una multa de tránsito?”.Esto durante el foro Exprésate 462, al que acudieron también los candidatos a la alcaldía por el PAN, PRI y Morena.La pregunta fue realizada por el moderador del foro, cuando se tocó el tema de Corrupción e Impunidad, donde se les hizo esta pregunta a todos los candidatos, siendo Castro Torres el único que respondió si.“Que le vean la cara y que me vean los ojos, los tres (candidatos) mintieron, ¿nunca han dado algún tipo de mordida?, por favor, son políticos y los políticos saben mentir, uno, si quieres ser ciudadano y representante, tienes que ser honesto, con eso me quedo”, respondió el candidato independiente en entrevista conluego del foro.Esto como respuesta a los comentarios del candidato panista, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien lamentó que su contrincante por la alcaldía hubiera aceptado ante el público, conformado por estudiantes, empresarios y sociedad civil, que si ha dado sobornos.“Lamentablemente Richo acepta ante todo un público que es corrupto, que pena”, comentó el contendiente por la reelección, luego del evento.Por la tarde del 2 de mayo, el área de Comunicación Social de la campaña de Ricardo Castro, envío un boletín, donde señalaron que el candidato respondió de manera ‘honesta y clara’, además de explicar la situación en la que dio este soborno.“Dicha respuesta, dijo el candidato independiente “se debe a que hace mucho tiempo me pidieron una mordida agentes de tránsito en la Ciudad de México. Yo accedí y, como ciudadano, es un acto al que nos estamos enfrentando en esta sociedad. Pude haber dicho que no, pero prefiero tener la conciencia tranquila y decir, hasta en lo más mínimo una verdad y no verdades a medias”, se lee en el comunicado.Castro Torres también agregó en el comunicado que como Presidente Municipal acabaría con estas acciones de corrupción desde la Administración pública.“Sólo quien lo ha padecido lo puede revertir. Es una realidad que afecta a los ciudadanos y le vamos a poner un alto. No creo que evadiendo o diciendo una verdad a medias, vayamos a dar una muestra de querer hacer un cambio inteligente”, finalizó.