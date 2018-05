Acusa mala organización en Foro Exprésate 462

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque sí fue invitada a la segunda ronda del Foro Exprésate 462 que se realizó el día de ayer en el Tecnológico de Monterrey, la candidata a la alcaldía de Irapuato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Jacobo Loreto, denunció mala organización debido a que la exposición de las propuestas de los candidatos fue dividida en 2 días, lo que significa que Loreto se presentaría hasta el próximo 8 de mayo.“No me llena de satisfacción, si me hubiera gustado que todos los candidatos hubiéramos ocupado el mismo foro, si lo considero un error de organización, porque si todo mundo estamos en estos tiempos peleando por la equidad, aquí estoy viendo que no la utilizaron y eso deja mucho que desear”, refirió.La candidata explicó que si fue invitada el pasado viernes a dicho foro y recalcó que pidió información sobre la mecánica del evento, la cual tardó en llegar.“A mí me informan que va a ser para el día 2 de mayo, inmediatamente les digo que sí participo con todo gusto y que les agradezco infinitamente que me hayan tomado en cuenta, sin embargo, quedaron pendientes de mandarme el formato de cómo se realizaría el foro y la información me acaba de llegar el viernes”, señaló.Destacó que dividir a los candidatos es una clara muestra de mala organización y que muestra desigualdad de oportunidades entre los aspirantes.“Yo pensé que era dos rondas para todos los candidatos, el día 2 de mayo y el día 8, nunca pensé que iba a ser divididos entre candidatos”, finalizó.Cabe destacar que el día de ayer en el Foro exprésate se presentaron los candidatos que van arriba en las encuestas, Ricardo Ortiz Gutiérrez del PAN, Irma Leticia Sánchez de Morena, Yulma Rocha Aguilar del PRI y el candidato independiente Ricardo Castro.