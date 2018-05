Desairan ciudadanos al INE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 20% de los ciudadanos que resultaron insaculados para formar parte del proceso electoral 2018 decidieron no participar, señaló el Vocal del Consejo Distrital 09 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Irapuato, Adrián Arredondo Cabrera.“Es un porcentaje menor que nos dice que de plano no quiere participar, hablamos de un 20% de los que no van a participar”, señaló.Comentó que este porcentaje se mantuvo, pues en el proceso electoral 2015 fue similar la cantidad de irapuatenses que no quisieron ser funcionarios de casilla, incluso cuando el listado de personas insaculadas era mayor al actual.De los 36 mil 5 ciudadanos insaculados, 20 mil ya fueron notificados por personal del Instituto, de los cuales 7 mil 479 dijeron que si quieren participar en el proceso y que fueron capacitados.Arredondo Cabrera señaló que estas cifras corresponden a la quinta parte de los ciudadanos sorteados, y que durante el proceso se percataron que algunos ya no vivían en el mismo domicilio y no lo notificaron, otros eran adultos mayores y algunos que por su trabajo que no pueden participar.“Nos encontramos con ciudadanos que tienen 80 o 90 años, incluso salió uno de 100 años que ya no pueden cumplir con esta tarea muy difícil”, puntualizó.