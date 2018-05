Participarán guanajuatenses en olimpiadas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuatro estudiantes de la región Suroeste se preparan para su participación en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Primaria y Secundaria “Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Educación Básica”, esto como parte del impulso a los alumnos sobresalientes en el estado de Guanajuato, informó la Secretaría de Educación, a través de un comunicado de prensa.“Toda esta estrategia de planeación y trabajo conjunto, nos ha permitido identificar a estas niñas y niños y poderlos ir llevando de la mano en sus desarrollo educativo”, señalaron.En lo referente a la Olimpiada Nacional de Matemáticas para Primaria y Secundaria (ONMAPS 2018), la delegación informó que participan los alumnos: Itzel Cano Rivas de la escuela “José Vasconcelos” de la ciudad de Pénjamo, Cinthia Camila Bravo Marmolejo de la Escuela Secundaria General No.1 de Irapuato e Isaac Pancardo Botello de la Escuela Secundaria General No. 1 de Irapuato.Asimismo, en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Educación Básica (OMMEB) participa Juan Pablo Amezcua González, de la Escuela Secundaria Técnica No. 9 de Pénjamo y Cinthia Camila Bravo Marmolejo de la escuela Secundaria General No. 1 de Irapuato.Es de destacar que Cinthia Camila Bravo Marmolejo, alumna del segundo grado de la Escuela Secundaria General No. 1 de Irapuato será la única participante en ambas competencias, y quien por segundo año consecutivo habrá de representar a Guanajuato, a la Región Suroeste y a la ciudad de Irapuato en estas competencias nacionales de matemáticas.Los participantes en la Olimpiada Nacional de Matemáticas estarán compitiendo del 24 al 27 de mayo en curso en la ciudad de Gómez Palacios, Durango y los de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Educación Básica competirán del 09 al 12 de junio del presente año en la ciudad de Mérida, Yucatán.