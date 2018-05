Tendrá el ZooIra 2 jaguares bebés

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este año se espera el nacimiento de al menos 2 jaguares en el Parque Zoológico de Irapuato (ZooIra), esto gracias al programa de incubación de jaguares que se anunció en 2017, explicó la veterinario Zurisaday Arteaga.“Este año estamos esperando la reproducción de los jaguares para el mes de junio más o menos, normalmente estamos programados y planificamos el tiempo de reproducción de los felinos dependiendo de las condiciones del clima y de los animales”, refirió.La veterinario explicó que lo más común es que nazcan 2 cachorros y añadió que se controla que su nacimiento ocurra en temporadas donde el clima frío no se presenta.“Que no nazcan en una temporada donde haya mucho frío y que sea agradable para los cachorros y el manejo que se tiene que hacer en la cuestión de poder sacarlos y la crianza artificial”, resaltó la veterinario.Asimismo, dijo que la reproducción se debe realizar de manera anual, esto con la finalidad de que los padres puedan reponerse y que de tener una nueva camada vuelva a realizarse en temporadas de clima templado.“Hay que pensar en el periodo de descanso de la jaguar, están con nosotros una temporada, si lo vuelvo a juntar en 3 meses va a ser temporada de lluvia o de frío y cuidamos que no haya mortandad”, señaló.Además, dijo que buscan evitar problemas en la matriz de la hembra y que reponga peso, en algunos de los casos.“Buscamos que los felinos tengan crías una vez por año porque también si tú los reproduces continuamente hay problemas en la matriz, a lo mejor bajan de peso por la producción de leche en algunos casos y tratamos de trabajar en ese panorama para que no haya una sobre explotación”, finalizó.