LOS SIETE EN LA IBERO

Mañana a las 5 de la tarde será la primera vez que podamos ver juntos a los siete candidatos a la Alcaldía de León en el foro universitario al que convoca la Universidad Iberoamericana de León (UIA).Se espera a Héctor López (PAN), Clemente Villalpando (PRI), Sergio Contreras (PVEM), Daniel Malacara (MC), Ernesto Oviedo (Morena-PT-PES), Lupita Torres (PRD) y Óscar Martínez (Panal).El formato es que cada uno presente su propuesta en 7 a 10 minutos, después preguntas de alumnos y al final se les entrega un documento con propuestas de académicos de la Ibero.Andrés Manuel López Obrador ya tiene en agenda regresar a Guanajuato a hacer campaña. El 15 de mayo estará en San Luis de la Paz y San Miguel de Allende y el 16 en Acámbaro, Salamanca y Celaya. El 1 de junio hará otra parada en Valle de Santiago y Guanajuato Capital y falta por confirmar una fecha para estar en Uriangato y otra en León. AMLO visitó el 7 de abril León, San Pancho e Irapuato.Morena se puso como objetivo que Guanajuato no sea otra vez el hoyo negro para AMLO, como en 2006 y 2012, pero, ante lo debilitado del PRI, están animados en ser competitivos en alcaldías, principalmente en municipios como: Apaseo el Alto, San Miguel de Allende, Comonfort, Abasolo, Pénjamo, Silao, Guanajuato, Moroleón, Acámbaro, Valle de Santiago, Irapuato, Salamanca, Dolores.Al candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield, se le nota cómodo en campaña y tomando ritmo. Ayer en San Miguel de Allende acompañó al exlíder del PRI, ahora candidato de Morena-PT-PES a la Alcaldía, Ricardo Ferro. Y propuso “poner en manos de ciudadanos apartidistas las tareas de fiscalización de los recursos públicos, pues el sistema de fiscalización no sirve, ni es transparente”.Por el contrario, el candidato del PRI-PVEM-Panal, Pepe Meade, cumplió el mes de campaña sin pisar el estado de Guanajuato (estuvo en León en precampaña), el quinto padrón electoral más importante. Tampoco hay fecha para otra visita de Ricardo Anaya, quien estuvo en el arranque de Diego en Celaya.Luego de un mes de campaña los candidatos al Senado y diputaciones federales en Guanajuato, de todos los partidos políticos, ignoraron al Instituto Nacional Electoral (INE) pues en la plataforma digital pública para subir información de su trayectoria personal, política, propuestas, no hay nada.El aplicado fue el médico-político, Éctor Jaime Ramírez Barba, candidato del PAN-PRD-MC- al distrito 05 federal, quien subió: ¿por qué quiere ocupar un cargo?, dos principales propuestas, su principal propuesta en la agenda de género, trayectoria política, historia profesional, y su currículum.De manera más breve pero también cumplió con subir información la candidata del PAN-PRD-MC por el distrito 03, en León, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, un perfil externo invitado por el PAN. El resto de los candidatos no quiso aprovechar un espacio oficial para promoverse, quién los entiende.Con las declaraciones 3de3 (fiscal, patrimonial y de intereses) hay el mismo desinterés de los que quieren representarnos. De los candidatos a la gubernatura la han publicado Diego Sinhué Rodríguez (PAN-PRD-MC) y desde ayer está la de Ricardo Sheffield de la coalición Juntos Haremos Historia. Al Senado la subieron Alejandra Reynoso del PAN, y los priístas Azul Etcheverry y Gerardo Zavala.De los candidatos a diputados federales únicamente el panista Éctor Jaime Ramírez. Y en el caso de las alcaldías sólo tres: Daniel Malacara, por Movimiento Ciudadano en León: y los panistas Antonio Arredondo y Juan Rendón, quienes buscan la reelección en Salamanca y Dolores, respectivamente.Sergio Contreras, candidato Verde a la Alcaldía, tuvo ayer una reunión privada con empresarios jóvenes para intercambiar impresiones en preocupaciones como la seguridad, corrupción, falta de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Les prometió un gobierno que sí los tome en cuenta en las decisiones.Una propuesta que les hizo fue la creación de la ‘Feria del Proveedor Leonés’ con el objetivo de tener un padrón único de proveedores del Municipio que promueve el apoyo a la empresa de casa. Y eso suena muy bonito, claro, siempre y cuando los proveedores ganen asignaciones y licitaciones por su calidad y precio, no sólo por ser locales, el Gobierno siempre debe de comprar al mejor, de donde sea.En el tema de Seguridad planteó la división de la Policía Municipal en tres niveles: Policía de Barrio, Tradicional y la de Inteligencia; la mejora de las capacidades tecnologías y transformar la Academia.La candidata al Senado por el PAN-PRD-MC, Alejandra ‘la Wera’ Reynoso, estuvo ayer en el Día del Trabajo, en la fábrica de calzado Industrias Chinitas, en San Francisco del Rincón, en donde habló de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a lograr un verdadero balance trabajo-familia.Mencionó que como Diputada presentó y se aprobó el 1 de junio como el Día del Balance Trabajo-Familia, que es punto de partida para otras reformas que permitan hacer efectivo ese derecho social.