Corredor Industrial

Ricardo Guerra Sánchez, director de Ciatec

Gran parte de la columna de hoy la destinaremos aSin embargo, la misma se ha convertido en una oportunidad de negocio en diferentes sectores como el del calzado, que atiende a pacientes que requieren productos especializados para su vida diaria.Hace dos días se firmó la, cuyo objetivo es concienciar a pacientes y a la comunidad médica de lo primordial que es la prevención y el control de la enfermedad.Bien dice Annette Austin, consejera de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) que falta una cultura de cuidado y protección al pie diabético, además de quePor darle un dato,Si para el 2030 no se resuelve la problemática, habrá 552 millones de diabéticos en el mundo.La alianza antes mencionada se realizó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el Foro del Pie Diabético, en colaboración con la CICEG que preside Luis Gerardo González García; el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec), dirigido por Ricardo Guerra Sánchez; la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), que ya preside el empresario leonés González García y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), a cargo de Armando Brenez Moreno.La pérdida de sensibilidad en el pie provoca queEn la actualidad, tenemos conocimiento deque han centrado su visión en este nicho de mercado, para el cual es necesario literalmente ponerse en los pies de sus clientes, a fin de fabricar un calzado que cumplirá cada detalle, por mínino que sea.En México, se ha trabajado para lograr una regulación en la elaboración de calzado especializado para diabéticos, y mientras esto sucede lascomo con FDA Medicare.son parte de las marcas que atienden este mercado.La certificación médica estadounidense no es sencilla de lograr,En ella se revisan materiales, medidas, especificaciones de altura e insumos. El zapato debe ser libre de plomo, contar con una horma con características especiales y tejido del zapato. A eso sume que el zapato debe aprobar un análisis físico y químico.Caray, pues cuando parece que la renegociación del TLCAN está por concluirse,Laes más rígida y con mayor dificultad para ser alcanzada, considera Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.Estados Unidos pretende que para alcanzar el beneficio arancelario, el 75 por ciento de los componentes deben ser fabricados en la región, esto significa una reducción respecto al 85 por ciento planeado con anterioridad.Pero eso no es todo, agréguele un par de condiciones más. La primera es que, además de cumplir ese porcentaje regional, quieren que, también cumplan con ese 75 por ciento de contenido originario.También buscan que el 40 por ciento de los componentes de un vehículo ligero, mientras que para las camionetas Pick Up piden un 45 por ciento. Y usted sabe que en México no se ofrecen esos salarios, razón por la que tendrían que ser sí o sí fabricados en Estados Unidos o en Canadá.Para finalizar, no olvide que, un grato texto que destaca a empresarios de importante trayectoria en León, así como también diferentes sectores y oportunidades de negocio para el desarrollo económico de la ciudad. La presentación será en la