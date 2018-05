La importancia de una silla

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una silla es un mueble que sirve para sentarse. Eso es lo primero que viene a nuestra mente al escuchar esa palabra, pero puede tener significados mucho más profundos. Se ha hablado mucho de la llamadaque en México es uno de los objetos que popularmente representa el máximo poder político de la República. Hablar de una silla es hablar de poder.Quien lo ejerce es quien teóricamente se sienta en ella. En los reinos de Europa las cortes reales exhibían una silla que por su elegancia y representación de supremacía política le llamaban trono. Los Tlatoanis aztecas, como cualquier autoridad máxima de una población, también gozaban de una silla especial y única que resaltaba su poderío.Artesanos y diseñadores se han entusiasmado en la elaboración de sillas especiales para personalidades distinguidas.Desde sillas papales y otros cargos eclesiásticos hasta elegantes tronos para zares, sultanes y cualquier jefe de alguna tribu africana. La silla es especial porque representa elEn las oficinas empresariales y gubernamentales también hay sillas que se distinguen y respetan por ser la del jefe o director quien es reconocido por ser autoridad y tener el mando de un departamento, institución o empresa.Curiosamente el misterio poderoso de las sillasDesde pequeña supe cuál era la silla que ocupaba mi abuelo, mi abuela y tíos y sabía dónde tenía yo que sentarme cuando iba de visita.Así también mi papá, mamá y cada hermano y hermana tenía cada quien su lugar en la mesa. Conforme la familia iba aumentando, aumentaban las sillas en el comedor y se disponía un lugar para el nuevo comensal.Las sillas tienen una gran importancia en la familia. Alrededor de una mesa se reúnen los miembros de cada familia no sólo a compartir alimentos sino a platicar de los aconteceres de cada quien y hasta de lo que pasa en el mundo.Esto de que cada uno tenga un lugarEs más bien hacerle saber a cada integrante que tiene un lugar en la familia y que le proporciona un sentido de pertenencia.Cuando alguien falta a la mesa siempre los demás preguntan: ¿Dónde está fulano? La silla vacía denota la ausencia, la resalta y la hace notoria.Cuando uno de los integrantes de la familia se ausenta por un tiempo largo, al regresar reclama su silla y dice: éste es mi lugar. Es claro que todos lo saben y que cada vez que comían se acordaban del que estaba fuera.Lo triste es ver una silla vacía de alguien que sabes no regresará nunca más porque la muerte se lo ha llevado. Esa silla causa dolor y vacío.para que las sobremesas se extiendan horas ya que no sabemos cuando tendremos sillas vacías.