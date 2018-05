Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue. Te compartimos algunas recomendaciones pic.twitter.com/O7S15frqNY — Municipio de León (@municipio_leon) April 29, 2018

Con la época de calor, la proliferación del mosquito aumenta y con ello la posibilidad de que aumenten los casos de dengue, zika y chikungunya en León.Sigue estos sencillos pasos y no tendrás el problema en casa.1. Tapa los depósitos de agua o evita acumulación de líquido.Evita en lo posible dejar por varios días recipientes con agua dentro de casa, o en el patio o en la azotea. El mosquito puede depositar hasta 200 huevecillos en un sólo recipiente.3. Cambia el agua de floreros y bebederos de mascotas cada tercer día.4. Tira llantas, botellas, latas y otros objetos que no uses para que no se acumule agua en ellos.5. Utiliza repelente para protegerte de los mosquitos dentro de tu casas.6. Usa algún insecticida para eliminarlos.-Usar mosquitero en puertas y ventanas-Usar manga larga y pantalón de colores claros, sobre todo en zonas de mayor incidencia (costas)-Usar repelente contra moscos-Identifica y elimina criaderos