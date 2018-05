Declinar o no declinar por otro candidato: ¿se puede? ¿hasta cuándo? ¿qué implica?

Nuevo León: Fernando Elizondo, aspirante a la gubernatura de Nuevo León declinó a favor del candidato independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”. Elizondo ocupó el puesto de coordinador ejecutivo de la Administración Pública de Nuevo León hasta abril de 2017.

Estado de México: Óscar González Yañez, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura del Estado de México en 2015, declinó a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez.

Michoacán: Gerardo Dueñas Bedolla, candidato del Partido Humanista a la gubernatura de Michoacán, declinó en 2015 a favor de Silvano Aureoles,candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sonora: El candidato del Partido Encuentro Social (PES) a la gubernatura de Sonora, Manuel de Jesús Baldenebro, declinó a favor de la abanderada del PRI-PVEM, Claudia Pavlovich.

Elección presidencial 2000: El candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Porfirio Muñoz Ledo declinó a favor del candidato del PAN, Vicente Fox Quesada.

Elección Presidencial 1988: El candidato del Partido Mexicano Socialista (PMS) Heberto Castillo declinó a favor del abanderado del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas.

