Juez mexicano suspende -por el momento- extradición de Eugenio Hernández

Unfederallainmediata areclamado para ser juzgado enpor lavado de dinero.concedió al ex Gobernador la suspensión de plano contra el acuerdo emitido el 16 de marzo por la Secretaría deen el que concede su entrega a la Unión Americana.El juzgador congeló la entrega inmediata, dentro del amparoel cual promovió el ex Mandatario tamaulipeco apenas el pasado lunes.acordó también llevar a cabo el próximo 29 de mayo la audiencia constitucional, misma que una vez celebrada le permitirá dictar la sentencia en el amparo.Lapor los cargos deSin embargo, el 16 de marzo pasado, laestimó que no era procedenteEn noviembre de, Estados Unidosen una de sus cuentas bancarias en el Inter National Bank, dinero que supuestamente recibió de su cuñado Óscar Gómez Guerra.A raíz de este hecho, los estadounidenses empezaron a investigar a Hernández y el cuñado por presuntamente operar un esquema para defraudar a los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, con el propósito de obtener fondos y créditos.De ser declarado culpable, la Fiscalía federal pedirá decomisarle al ex Mandatario tres residencias en McAllen, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una en Austin, con valor comercial de 2.6 millones de dólares.