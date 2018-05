Peña Nieto asegura que no negocia declinación de Meade

"Ustedes no sé qué ven, ven equivocadamente", dijo a los medios.



"Nadie negocia conmigo, yo soy Presidente. Los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo soy Presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien mi Administración”, dijo luego de inaugurar la Cumbre Infonavit.

afirmó que no está negociando la declinación del candidato presidencial del Partido Revolucionario InstitucionalAl cuestionarle cómo vería una declinación ante el tercer lugar que mantiene su ex Canciller en las encuestas, elafirmó que él no ve nada.Afirman que ya están negociando con usted esa declinación, se le insistió.