“Prefiero ser taquero que ratero”, responden a senador del PRI

El senador priísta por el estado de Jalisco, Jesús Casillas, se enfrascó en una breve discusión en Twitter con un usuario, de oficio taquero, que le cuestionaba la no aprobación de la eliminación del fuero de servidores públicos, pospuesta hasta después de las elecciones del 1 de julio.

Todo inició cuando Casillas publicó en esa red social un mensaje acompañado de fotografías en el Cámara de Senadores: “En el pleno de @senadomexicano me eligieron como integrante de la Comisión Permanente.Seguiremos trabajando!!”

Acto seguido, el usuario @esmituitter le preguntaba por qué no habían trabajado en sacar la ley de eliminación del fuero, a lo que otro usuario de nombre Yaser (@yaser_luna) contestaba: “Ya lo explicó Gamboa, tenía grandes inconsistencias y no podían dejarla así, creo que en sí, sólo había una inconsistencia que les preocupaba, que podrían mandarlos a la cárcel si les descubrían sus raterías a los priístas, estarás de acuerdo que eso no pueden permitirlo”.

Fue entonces cuando el senador escribió que Yaser estaba equivocado y agregó: “entiendo que por ser taquero, actividad por cierto muy digna, no sepas que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva.

La reforma no aplica a los actuales funcionarios”.

Yaser, en cuya fotografía de perfil aparece con un mandil azul entregando una orden de tacos, respondió entonces que “con todo respeto, prefiero ser taquero que ratero, así como lo son en el PRI, independientemente que sea taquero o no, claro que sé que la ley no es retroactiva, eso no quiere decir que no se protejan para sus futuras raterías, triste tu denigración a los taqueros”.

Cabe recordar que el 30 de abril, tras clausurar los trabajos del periodo ordinario de sesiones, el senador Emilio Gamboa reconoció que se quedaron pendientes dos iniciativas: el nombramiento del Fiscal General de la Nación y el tema del fuero.

Y anunció que para julio o agosto podría llevarse a cabo el periodo extraordinario para aprobar la minuta.