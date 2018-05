Ricardo Anaya rechaza alianza con el PRI

"Lo que creo es que al País lo que le conviene es una negociación de inicio para construir una mayoría en el Congreso, que esa mayoría ratifique a los integrantes del Gabinete de tal manera que haya un reflejo que ese Gabinete está consensado", dijo.



"Y que la plataforma, el programa de Gobierno, efectivamente pueda tener viabilidad porque hay una mayoría estable que la sustenta".



"Si eso no se logra, lo que hay que hacer es construir la mayoría con otras fuerzas políticas, ¿con cuales? Se abre una negociación con las distintas fuerzas políticas, yo no creo francamente en una coalición con ese partido (PRI)", comentó.



"Cómo funciona esto en todo el mundo, se abre una negociación y entonces se busca sobre un programa que le beneficia a la gente (...) se construye una mayoría, se dialoga con todos. Yo espero que nosotros logremos la mayoría con los tres partidos de la coalición".



"El llamado al voto útil es a la agente, los acuerdos cupulares no funcionan, porque además no hay políticos que sean dueños de votos, ni los candidatos, ni los dirigentes, ni los presidentes le pueden decir a la gente por quién votar", dijo.



"Esa decisión la toma cada persona en el ejercicio de su libertad, nuestro llamado es a la gente, hay gente buena en todos los partidos y hay gente muy buena que no milita en ningún partido político, con todas y con todos ellos queremos construir una nueva mayoría".

En caso de ganar la Presidencia, el candidato deafirmó que no ve una alianza con elpara construir una mayoría estable en el Congreso que garantice la viabilidad de su plataforma y programa de Gobierno.Durante su participación en la, señaló que el Gobierno de coalición requiere de una negociación inicial para construir una mayoría estable que permita hacer realidad un conjunto de reformas y no negociar una por una.El moderador cuestionó al panista si para construir esa mayoría negociaría una coalición de amplio espectro que incluya aldijo que lo ideal es que, a partir de los resultados de la elección del 1 de julio, logre conformar esa mayoría con los partidos que lo postularon, es decir, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.El candidato reiteró que no ha tenido acercamiento con el Presidente Enrique Peña Nieto para construir una candidatura común que cierre el paso aAfirmó que su llamado al voto útil es a la gente porque es la única alternativa de cambio que, subrayó, le puede ganar al político tabasqueño.