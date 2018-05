Abusó de un menor que hizo 'autostop' y le dan 2 años de cárcel

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dos años de prisión es la condena que recibió un hombre por abusar de un menor de edad, que recogió cuando este hizo 'autostop', además de que lo absolvieron sobre el delito de detención ilegal.Según la sentencia de las autoridades, mientras ambos estuvieron en el coche del acusado, entre las diez y las once de la noche, este, en Murcia, España, después del abuso, y ambos estuvieron allí un rato, hasta que lo dejó donde lo esperaban un familiar y varios amigos.El joven mostró su impotencia al llegar a su casa, donde dio puñetazos a varios objetos y lloró.Como relata el medio La Sexta, a lo largo del proceso judicial y en el juicioy no haber podido actuar de otra forma, enfrentándose incluso al denunciante.El acusado recibió entonces dos años de prisión y una orden de alejamiento, con la que no puede, por cinco años, estar a menos de mil metros de la víctima, además de que deberá de indemnizarle con 15 mil euros por daños morales.