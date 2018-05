Insólita muerte de ex modelo: fue comida viva por garrapatas

"Ella estaba siendo literalmente comida viva de adentro hacia afuera", alegó Mike Prieto,abogado de la familia.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Siendo comida viva por garrapatas, fue como pasó sus últimos años una ex modelo en un geriátrico.Rebeca Zeni era una modelo famosa y rebelde durante los años 40 y 50, cuya belleza no pasaba desapercibida. Nadie esperaba que terminara de una manera tan desgarradora, en un centro de retiro.Como relata Debate, al pasar los años RebecaLa ex modelo terminó sus días con una mano a punto de caerse y con las bacterias ya en su sangre, a sus 93 años de vida.Fueron seis meses de dolor los que tuvo que pasar al último la mujer, peroLa mujer era dependiente de otras personas; estaba diagnosticada con demencia y otras enfermedades cuando ingresó al lugar, que ya había sido multado por deficiencias en el servicio.El brote de sarna que afectó a Rebeca, dio en el 2013 y agredió a pacientes y empleados, y ahoraAunque un médico indicó el medicamento para la mujer, este no era administrado al pie de la letra, ya consecuencia del Staphylococcus aureus que, de acuerdo con The Washington Post, contrajo con la sarna.