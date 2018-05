Joven graba a su maestro acosándola

Una estudiante de ladenunció a su profesor de Maestría, Freddy Alberto Monroy por acoso sexual.La joven grabó al docenteSanabria contó a los medios que cuando comenzó a estudiar la maestría,Antes de tomar la desición de grabarlo,cuando Monroy supuestamente iba a mostrarle un experimento con unos láser.

“Me llevó contra la pared y comenzó a tocarme los senos. Lo rechazé pero me insistía en que lo besara y que no me preocupara porque no me metería la lengua”, dijo Sanabria.

“Cuando logré quitarlo, volvió a tocarme los senos pidiéndome que lo 'dejara sentirme', que le diera ese gusto”, agregó.

Luego del rechazo el docenteLa universitaria pidió que se le cambiara de tutor, por lo queUna compañera de la Universidad NacionalEstas últimas declaraciones

“La única forma de conseguir la evidencia fue pidiéndole que continuara con siendo mi tutor. Ese día iba llorando, pensaba que no sería capaz de hacerlo, pero me armé de valor y me dije 'que pase lo que tenga que pasar', afirmó la joven.

En el video se observa ay le dice en varias ocasiones que no.Estay dar a conocer su caso a la Universidad a través de un proceso disciplinario.

El rector de la universidad, Ignacio Mantilla, expresó a través de su cuenta de Twitter, su rechazo “ante toda conducta de acoso sexual y cualquier tipo violencia de género, pues éstas vulneran los derechos humanos y afectan la dignidad de las personas”.

Además informó que la estudiante