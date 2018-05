Conoce la 'app' con la que puedes ver todo lo que esconde tu pareja

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La desconfianza y los celos, o simplemente la curiosidad en una pareja, hacen que muchos internautas busquen apoyo paraEl hacker llamado Chema Alonso, dijo en su blog 'Un informático en el lado del mal' que a diario recibe peticiones 'que tienen que ver con las debilidades y pasiones humanas', para que espíe el 'Face' o WhatsApp ajenos.Y la respuesta les gustó., lo puede controlar dicho software, que también graba las llamadas hechas y recibidas.La función más costosa del programa es, aunque el móvil tenga desactivada la opción de ubicación.Quienes compran el software aseguran queque ‘puede ser un delito instalar software en un teléfono que no le pertenece sin consentimiento del propietario, así que usted declara que el programa será usado sólo de manera legal’.Sin embargo hay a quienes no les importa eso y se atreven a comprar el sistema u otros parecidos, pues el mencionado no es el único.Con información de Soy Carmín, Espía para celular, página de Flexispy y La Neta Noticias.