Comerciante denuncia a Efrén López de abuso de autoridad

Diana Gámez, comerciante, denunció que el Director de Fiscalización Efrén López Rodríguez está cometiendo un presunto abuso de autoridad, al negarle un permiso para vender alimentos durante lasEsta comerciante señaló que la excusa que presenta el titular de Fiscalización, es porque una familiar presentó una denuncia penal contra inspectores de esta área, por presuntas agresiones físicas.“Me encuentro con la sorpresa de que me notifican un documento en donde, me dice que él se excusa para darme mi permiso, que porque nosotros demandamos en las instancias correspondientes que fue el Ministerio Público, en Contraloría y el Jurídico".explicó.Diana Gámez recordó que cuando quedó de encargada de la dirección una inspectora llamada Carmela, se presentaron varias diferencias, las cuales fueron denunciadas directamente a Efrén López, quien hasta ahora no las ha atendido.Esta comerciante consideró que el titular de Fiscalización Municipal la está discriminando, por consiguiente estará presentando una demanda ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.Esta comerciante mostró los documentos en los cuales Efrén López, está negando el permiso argumentando que una familiar presentó una demanda contra elementos de esta área.