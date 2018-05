¿Star Wars tiene un día?, así surgió el mítico día May the 4th Be With You

De la famosa frase de la saga “Que la fuerza te acompañe” (en inglés May the force be with you), se creó como un juego de palabras para felicitar a la primera ministra de Inglaterra Margaret Thatcher en 1979.

En un artículo publicado por el diario británico London Evening News el 4 de mayo de 1979, los miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher su puesto como primera ministra del país terminando con un, “May the 4th Be With You, Maggie”.





“Que la fuerza te acompañe”, esta cita caracteriza toda la saga de películas que arrancaría con Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher en “Star Wars: Episode IV - A New Hope” el 25 de mayo de 1977 apenas un par de años antes de la felicitación mencionada.

Desde ese entonces fans de la saga de películas en todo el mundo, han tomado el 4 de mayo como un referente al universo de la Guerra de las Galaxias, creando una gran diversidad de actividades, que van desde maratones de películas, concursos de disfraces estilo cosplay, torneos de jedis o incluso Fiestas temáticas.

De acuerdo a Publimetro, Disney participará en Snapchat este 4 de mayo, ya que los usuarios de Snapchat de todo el mundo podrán acceder a un nuevo lente selfie, para transformarse en Chewbacca y decorar sus publicaciones con los filtros Star Wars Day y las etiquetas Bitmoji.



Además de que las casas productoras Lucasfilm y Star Wars: Force for Change anunciarón el proyecto Roar For Change (Rugir por el cambio), un programa de apoyo global para nutrición que realiza UNICEF.

Podrás participar compartiendo tu versión del rugido de Chewbacca, por cada publicación, like o share utilizando el #RoarForChange en una cuenta abierta de Facebook, Instagram o Twitter, entre el 4 y el 25 de mayo de 2018, la asociación Star Wars: Force for Change de los Estados Unidos donará un dólar a UNICEF, hasta alcanzar 1 millón de dólares.

Esta iniciativa viene a tan solo unos días del estreno de Han Solo, la nueva película de Lucasfilm que se estrenará en cines el 25 de mayo y tendrá de coprotagónico a Chewbacca; los boletos ya se encuentran en preventa.