Alejandro González me retó a un pleito, acusa Natividad Castrejón

Natividad Castrejón Valdez, exdirigente del Partido Encuentro Social (PES) en Hidalgo, denunció a través de sus redes sociales que el candidato al Senado por la coalición Todos por México, Alejandro González Murillo, lo retó “a golpes” al terminar el foro Por un Voto Razonado 2018, organizado por la Coparmex.

El desencuentro ocurrió luego que Castrejón Valdez insultara con una grosería a González Murillo, candidato del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, quien de inmediato respondió a la ofensa del dueño de la Universidad Humanista de Hidalgo.



“Es un dolo terrible contra mi persona por sus complejos y traumas... el señor (Natividad Castrejón); hoy cobardemente me insultó, evidentemente le contesté, pues quien empezó fue él al decirme una grosería. Es una persona que viene con mucho coraje de atrás, hoy pasó a mi lado y me insultó y hay muchos testimonios”, dijo González Murillo en entrevista con AM Hidalgo.

Previamente, Castrejón Valdez hizo público el desacuerdo a través de su perfil de Facebook, en el que dio cuenta de su diferencia con González Murillo, a quien llamó “mirrey candidato”.

“Mis diferencias personales y políticas con el mirrey candidato a senador Alejandro González Murillo, son públicas, pero hoy, al terminar el encuentro de candidatos con empresarios, totalmente descompuesto, me retó a salir del salón y resolverlo en un pleito. En lo personal no me intimida, pero conozco la estructura de poder que lo respalda. Dejo constancia”, escribió Castrejón Valdez.

González Murillo declaró que “de parte de mi persona nunca ha habido un ataque contra de él, para mi es una persona con la que, honestamente, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente es intrascendente en mi vida, pero ha venido haciendo una serie de ataques contra mi persona”.