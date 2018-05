Natividad Castrejón, resentido con Encuentro Social: Alejandro González Murillo

Natividad Castrejón Valdez quedó resentido con Alejandro González Murillo ya que el tiempo que estuvo de dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en Hidalgo no se le dejó ser diputado local, pues se dieron cuenta que solo quería velar por sus intereses personales y no por los del estado.

Así lo dijo el propio González Murillo luego del incidente que tuvo ayer al terminar el foro Por un Voto Razonado 2018, organizado por la Coparmex, en donde se confrontaron por un insulto que hizo Castrejón Valdez.

En 2015, cuando Castrejón fue nombrado dirigente del PES “quiso imponer reglas en las que no estábamos de acuerdo, pues él solo quería promocionarse y ver por su imagen y eso no se le permitió en el partido”, dijo González.

Por ello, agregó, “una persona con los antecedentes que tiene, de no trabajar y que piensa solo en él, por eso no se lo permitimos y mucho menos que fuera diputado (local) pues no representa a la sociedad y su interés fue solo personal”, expresó en exclusiva a AM Hidalgo.

Pese a que en reiteradas ocasiones Castrejón Valdez ha insultado en Twitter y Facebook a González Murillo (quien aspira a la senaduría por el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza), ayer no aguantó más y respondió a los calificativos como “mirrey”.

“De parte de mi persona nunca ha habido un ataque, para mí es una persona distinta a mi forma de pensar, ser y en mi vida… es intrascendente en mi vida, pero ha venido haciendo una serie de ataques contra mi persona, ayer cobardemente me insultó y evidentemente le contesté, pues quien me dijo una grosería fue él”, agregó Murillo González.

Recordó que en los partidos en los que ha militado y simpatizado, PRI, PRD, PAN y PES, ha terminado peleando con los diferentes actores políticos, “prácticamente con las personas con las que trabaja termina peleado, ese es su ‘modus vivendi’ y ‘modus operandi’, esa es su historia”, indicó.