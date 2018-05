Seguridad, educación y desarrollo, prometen candidatos frente a empresarios

Seguridad, educación, desarrollo regional y combate a la corrupción fueron los principales temas que aspirantes al Senado retomaron durante su participación en el foro Por un voto razonado 2018.

El encuentro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se llevó a cabo con siete de ocho candidatos invitados, ya que la abanderada por el Partido del Trabajo (PT) Gloria Lizbeth Delgadillo Islas no asistió.



La dinámica consistió en tres rondas, en la que los candidatos expusieron sus propuestas durante tres minutos con preguntas aleatorias depositadas en una urna, mismas que generó el sector empresarial y la sociedad a través de la plataforma oficial de la Coparmex.





LAS TEMÁTICAS DEL FORO

Los candidatos a senadores de Todos por México, Nuvia Mayorga Delgado y Alejandro González Murillo, cuya coalición se conforma por PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, asistieron al evento.

Entre sus principales propuestas figuraron continuar con la Reforma Educativa, impartir dos idiomas (inglés y español) desde preescolar, generar un acuerdo nacional para fortalecer el empleo y la productividad en México; así como estímulos fiscales y capacitación a empresarios.

Los aspirantes al Senado, Angélica García Arrieta y Julio Ramón Menchaca Salazar de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), enunciaron entre sus propuestas el apoyo a campesinos, becas para alumnos de nivel superior, impulso de infraestructura escolar y, establecer acuerdos que inhiban los negocios ilícitos en México y la aportación ilegal de armas.

Respecto a la candidata Darina Márquez Uribe e Isidro Romero Alcántara, ambos de la coalición Por México al Frente, que conforma PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; expusieron la revisión de un sistema integral en procuración de justicia, al igual que la implementación de la materia de educación cívica en todos los niveles escolares.



LAS CONCLUSIONES DE LOS ASPIRANTES

Máximo Jiménez Ramírez, del PT, fue quien inició la ronda de conclusiones del foro, en donde pronunció lo siguiente:

"México es un país donde queda lejos la salud, vivienda y empleo, la justicia no alcanza para todos; el proyecto que yo defiendo va enfocado a transformar la realidad de todos los mexicanos".

En su intervención, Isidro Romero Alcántara de la coalición Por México al Frente, indicó: "Amasar fortunas no nos genera ninguna riqueza, no soy político soy empresario y tengo las manos ocupadas en el trabajo, no el bolsillo del pueblo, quiero llegar al senado de la República con honestidad y transparencia".

En tanto, Darina Márquez Uribe, que abandera los partidos del PAN, PRD y MC, dijo: "soy una ciudadana que ha decidido participar en la política convencida con la visión ciudadana de gente que tenga valores (...) Ya estamos hartos del mismo choro de toda la vida, es momento de participar en un cambio porque veo a un Hidalgo pobre, sin oportunidades y con falta de estructura".

Angélica García Arrieta, candidata de Morena, señaló: "No podemos hacer leyes detrás del escritorio y con las rodillas como se hicieron las reformas estructurales (...) debemos tomar una actitud que nos llevará a un momento histórico de nuestro país para sanear las finanzas de Hidalgo".

Mientras que Nuvia Mayorga Delgado, pronunció: "nuestro reto es seguir viendo por la educación, salud y fortalecer al campo y los pequeños productores (...) le pido a los empresarios que nos veamos como aliados para que las propuestas puedan estar en el Senado de la República".

Julio Menchaca Salazar de Regeneración Nacional, indicó que "no soy producto de un apellido que esté inserto en la actividad política ni de padrinazgo, conozco lo que es estar detrás de un mostrador (...) apuesto a eliminar la barrera de cúpulas".

Para finalizar la ronda de conclusiones, Alejandro González Murillo, mencionó: "pareciera que algunos quieren inventar el hilo negro (...) estamos trabajando para que no exista la corrupción pero está en todos los partidos".