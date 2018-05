Medios Libres piden a EPN no promulgar #LeyChayote.

En el marco de la conmemoración del día internacional de la libertad de prensa, el colectivo Medios Libres, le exigió al presidente Enrique Peña, no promulgar la Ley General de Comunicación Social, que el pasado 25 de abril fue aprobada por el poder legislativo; ley que de acuerdo a la carta, ha sido bautizada como la #LeyChayote y está a punto de ser promulgada.



“Este 3 de mayo, el día mundial de la libertad de prensa, nos recuerda más que nunca que México sigue teniendo el triste y doloroso título del país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo. En este día quienes suscribimos esta carta le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil.” añadieron.



En la carta indican que en el artículo 72 fracción A de la constitución mexicana, se da el poder al titular del Poder Ejecutivo, de no promulgar esta ley que señalan como “regresiva” y piden haga las modificaciones necesarias a esta norma, para que vuelva a su Cámara de origen.



“Señor Presidente, en sus manos está la última oportunidad de escribir una historia a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por eso le solicitamos atenta y sentidamente que haga las observaciones necesarias a la ley”.