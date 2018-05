Día del Niño se queda corto, comerciantes reportaron bajas ventas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Comerciantes de Ixmiquilpan reportaron un descenso en sus ventas de hasta 40 por ciento durante el pasado Día del Niño, fecha en la que tianguistas y locatarios esperaban ganancias considerables.Jorge Lagunes Cruz, dirigente de la Unión de Tianguistas del lunes, mencionó que pese a que, esto no ayudó a los comerciantes de temporada pues no se reportaron buenos ingresos.Comentó que el año pasado, aun cuando hubo más ambulantaje, en dos días las ventas llegaron hasta 90 por cierto.Por su parte, locatarios del mercado Morelos de Ixmiquilpan explicaron que balones de futbol, bicicletas y muñecas fueron lo más solicitado por los clientes; de igual forma, la venta no fue lo que se esperaba, al coincidir que cayó hasta 40 por cierto como consecuencia del tianguis del lunes.Durante el Día del Niño y con la intención de mejorar sus ventas, comerciantes fijos dieron servicio hasta la medianoche.