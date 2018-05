Coinciden candidatos en Tianguis de la Benito Juárez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el tianguis de la colonia Benito Juárez coincidieron las candidatas del PRI Yulma Rocha Aguilar, Arcelia González González y Ricardo Ortiz Gutiérrez del PAN, quienes a la misma hora visitaron a los comerciantes para mostrar sus propuestas.Desde las 9:30 de la mañana arribaron las priístas, quienes ingresaron por el ala derecha del tianguis desde el bulevar Mariano J. García, mismas que entregaron bolantes con sus propuestas a los candidatos.Rocha Aguilar escuchó los comentarios de los comerciantes, que de manera principal pidieron más seguridad, oportunidades de trabajo no sólo para ellos, sino también para los jóvenes.La candidata a la Presidencia Municipal por el PRI no perdió la oportunidad de recordarles a los comerciantes sobre las promesas que Ricardo Ortiz Gutiérrez hizo en su campaña del periodo electoral 2015, que eran poner casetas de baños, casetas de policías y homologar la imagen en los tianguis, las cuales, aseguró, no se cumplieron.Por su parte, Arcelia González González, candidata a Diputada Federal por el distrito 15 expuso sus propuestas de iniciativas de ley para mejorar la seguridad, educación, así como la Ley para el Bienestar de la Mujer.Minutos después de las 10 de la mañana, en la esquina de las calles 6 de Noviembre y Embotelladores, el candidato del PAN a la alcaldía, Ricardo Ortiz Gutiérrez inició su recorrido por el tianguis, acompañado de simpatizantes con banderas de su partido.El candidato indicó que sus propuestas para tianguis en el pasado periodo electoral si se cumplieron, pero de diferente forma, pues los comerciantes prefirieron tener baños en casas donde pudieran cobrar por el servicio, se aumentó la presencia de elementos de seguridad, mientras que la homologación de la imagen continúa, pues algunas personas no han querido cambiar sus lonas.Aunque se esperaba que en algún punto del recorrido los 3 candidatos se encontraran esto no sucedió, ya que las priístas cambiaron su ruta.