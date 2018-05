Consumen alcohol en locales de flores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por detectar el consumo de bebidas alcohólicas, dos locales de venta de flores en el Mercado Hidalgo fueron clausurados temporalmente y los propietarios tendrán que pagar una multa económica, señaló el director de Mercados, Daniel León Morales.La multa para los propietarios de los locales comerciales será mayor a los 2 mil pesos, y sus negocios estarán cerrados por un periodo de 15 días.El Director refirió que han buscado que exista orden en el mercado principal de Irapuato, en donde se ha suscitado esta problemática de consumo de alcohol y hasta pleitos en varias ocasiones, por lo que como autoridad tuvieron que proceder.“Después de tantas pláticas, nos vimos en la necesidad de hacer algo que no nos gusta, de multar y en este caso poner una sanción de suspensión de actividades, debo de reconocer que platicando con las titulares de los derechos de explotación de esas mesas, vieron que era necesario y sentar un precedente”, dijo.Agregó que al ser productos perecederos, a los locatarios se les permitió sacar su mercancía para que puedan venderla en otros espacios permitidos o bien, pasarla a algún otro comerciante de venta de flores, a fin de que no tengan pérdida.León Morales señaló que estos dos locales no son los únicos que tuvieron señalamientos de otros locatarios, sin embargo, esperarán a que los comerciantes por su propia cuenta entren en orden y que no se tenga que repetir la clausura.“Esto lo hacemos por el bien común, necesitamos que los mercados sean lugares donde vayan las familias y vayan con tranquilidad, no donde estemos teniendo eventos no agradables”, puntualizó el funcionario.