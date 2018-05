Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como parte de las actividades de su campaña, la candidata a Presidenta Municipal de Irapuato por el Movimiento Ciudadano, María del Refugio Fernández Duarte, visitó las colonias de La Lupita y 12 de Diciembre, donde repartió juguetes a todos los niños de la zona.De igual manera, realizó una visita por la Comunidad de Laguna Larga donde conoció de cerca las necesidades y peticiones de los ciudadanos.“Yo no tengo nada que ofrecerles a los ciudadanos, porque no tengo recurso, solamente voy con mí confianza y presentándome como lo que soy”, refirió la candidata de Movimiento Ciudadano.“En este arranque de campaña, en mi caso, me agradó mucho que la gente me apoye, no me lo esperaba. A pesar de que no soy una figura pública y que apenas me estoy dando a conocer como persona, como candidata y político”, refirió “Madu” como es conocida dentro de esta campaña.La candidata del Movimiento Ciudadano, señaló que continuará recorriendo diversos puntos de la ciudad donde conocerá las necesidades e inquietudes de cada uno de los habitantes de las colonias y comunidades.Durante su recorrido, la candidata Fernández Duarte dijo que ella no trae propuestas, mucho menos impondrá, por el contrario, dijo que conocerá las propuestas de los irapuatenses y que está para apoyarlos.Además, reiteró que por ellos pertenece a este Movimiento Ciudadano.