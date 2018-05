Huye encargado de juego; familia exige justicia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Subprocuraduría de Justicia Región B informó que el operador del juego mecánico del cual salieron expulsadas dos mujeres, falleciendo una en el lugar y la otra encontrándose grave de salud, se dio a la fuga luego del accidente, señalando que hasta el momento no se encuentra ninguna persona detenida.Asimismo, se informó que solamente el juego mecánico, que funcionaba al interior de la feria de la ciudad de Pénjamo, donde se registró el accidente estará detenido y puesto a disposición del Ministerio Público como materia de investigación.En el lugar se encontró a una persona sin vida, de nombre Irma Sánchez Albarrán, de 50 años, y resultando lesionada su hija Nayeli Nohemí, de 27 años, quien recibe atención médica y se reporta grave de salud. Ambas originarias de Pénjamo.“Sobre los hechos, las primeras nvestigaciones de Servicios Periciales establecen que las mujeres abordaron el juego mecánico y al estar girando a una altura de 10 metros, una de las barras de seguridad se abrió y provocó que ambas cayeran y se golpearan en el suelo”, así lo informó la Subprocuraduría de Justicia, Región B.La dependencia añadió que “se continúa indagando sobre los hechos para fincar responsabilidad penal, no habiendo detenidos al momento, dado que quien operaba la máquina se dio a la fuga”.Por su parte, familiares de Irma Sánchez Albarrán exigen justicia ante lo ocurrido, piden a las autoridades que no se relajen ante la muerte de una persona y otra grave de salud.“Justicia es lo que pido para mi mamá, no pedimos otra cosa más que eso”, entre lágrimas comentó Misael Morales Sánchez, el hijo menor de Irma Sánchez.“Exijo que se cierre la feria porque lo que ocurrió fue una negligencia de los juegos”, señaló Adriana Sánchez Albarrán, hermana de la víctima.“Cuando nosotros estábamos en la fila, cuando el juego estaba mal, ya no podía bajar a la gente que estaba arriba, abrían las puertas de abajo y no se abría, y la gente seguía arriba durando más de 15 minutos hasta que los bajaron”, contó Adriana.“Luego subió mi hermana, con Nayeli y mi sobrino, apenas iba a dar el juego mecánico cuando se les subieron los seguros y fue un chamaco y las cerró, pero no las dejó bien, por eso fue que se les volvió a abrir la reja”, añadió.“Salió volando primero Nayeli, quedando mi hermana colgada, y no pararon el juego, siguió trabajando y con la velocidad que llevaba, mi hermana ya no aguantó y se soltó. No es justo de que ayer mi hermana muerta y todavía haya seguido el teatro, los juegos mecánicos, nada más paró el juego donde ella cayó, por eso exijo justicia”.“Se supone que Protección Civil es el encargado de que los juegos estén en buenas condiciones, pero ellos se dejan llevar con un “moche”, y ya con eso dejan trabajar a los juegos, por eso es que quieren decir que mi hermana apretó el botón de pánico, y es falso porque los botones si es de que los tiene el juego, están en los extremos, y estos no sirven para quitar seguros”, finalizaron los familiares.Asimismo, dieron a conocer que personal de la Presidencia Municipal ya tuvo un acercamiento con ellos, brindándoles apoyo.