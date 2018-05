Roban imagen de la Virgen de Guadalupe

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante la madrugada de este jueves, ladrones robaron la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en la explanada del Mercado Tomasa Estévez, en Salamanca, causando indignación de comerciantes y visitantes.Los comerciantes hicieron pública su inconformidad y disgusto por el robo de la imagen y recordaron que hace varios meses los ladrones se robaron la alcancía del mismo altar.“Fue durante la madrugada, algunos compañeros que se fueron tarde, en la noche la vieron y ya en la mañana cuando regresamos ya no estaba”, aseguraron los comerciantes.A decir de los locatarios, los vigilantes del mercado hicieron su rondín y a las 5 de la mañana no notaron algo extraño, pero a las 6 de la mañana cuando llegaron los trabajadores de limpia del municipio se dieron cuenta del robo.La imagen de la Virgen de Guadalupe estaba dentro de un marco, protegida con un vidrio y medía alrededor de 80 centímetros de ancho por poco más de un metro de largo.Para robar la imagen, los ladrones subieron al altar que tiene más de un metro con 30 centímetros de alto, luego dañaron las correas con las que estaba asegurada y la bajaron.“Eso no tiene nombre, las cosas que estamos viviendo, no solo muertes, sino que en cualquier lugar hay robos y asaltos, y lo triste es que se llevaron la imagen a la que nos encomendamos cuando venimos a comprar nuestra despensa”, dijo con la voz cortada una ama de casa.El altar donde fue robada la imagen se ubica entre los puestos de la que fuera hace años la explanada del mercado Tomasa Estévez.Nadie sabe quién o quiénes se robaron la imagen y el robo se suma a la ola de delitos que han sucedido en el mercado Tomasa Estévez afectando a comercios y a clientes.