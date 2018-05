2018-05-03 08:11:39 | FRANCISCO VELA

El problema no es que hoy no haya ascenso, esa es la consecuencia del inexistente peso de esta categoría en el futbol mexicano.

La división de ascenso es más un estorbo, un problema, que una categoría competitiva. Foto: Staff.



Amenazas, reclamos, injurias, rebeliones, insurgencias, discusiones; nada más que berrinches y pataleos de niños que lloran hoy lo que no supieron cómo defender cuando debían.

El segundo circuito más importante de nuestro futbol está expuesta, y siempre indefensa.

El Ascenso MX está integrado por 16 equipos, de los cuales sólo seis están certificados para poder ser equipos de la Liga MX. Eso se sabe desde el año pasado, antes del arranque del Apertura 2017/2018, y no del domingo a la fecha.

Que es tal vez una de las peores decisiones que ha tomado el futbol mexicano en la división de plata, puede ser; pero decir que es injusto es una mentira.

Rebuscan en el reglamento, cabildean en la Federación y con los dueños de los equipos. Buscan alianzas, apelan al sentido común y amagan con ir a la FIFA y hasta no jugar la final por el ascenso. Nada se puede hacer.

Cierto es que la división que menos pesa en la asamblea de la FMF es la del Ascenso MX y que tiene más presencia el sector amateur, y que es increíble que la categoría más cercana al máximo circuito no pueda pelear ni velar de mejor manera por sus intereses.

La Liga MX maneja al antojo y conveniencia de los equipos de Primera los reglamentos y en más de una ocasión han pisoteado los derechos de los equipos de la categoría de plata, y que más que buscar su desarrollo para generar la competitividad buscan que sea el traspatio donde acomodan la basura y le ofrecen a los dueños de equipos de primera encubar nuevas unidades de negocio.

No existe cancha pareja, no hay modo de pelear. El que hoy dos equipos, con estadios en buenas condiciones, y que ganaron su derecho a pelear por el ascenso a Primera División, no pueda hacerlo, no es la enfermedad sino un síntoma.

La división de ascenso es más un estorbo, un problema, que una categoría competitiva. No existen, no pesan, no tienen modo de pelear contra los intereses de los equipos. Equipos que obran sobre una federación.