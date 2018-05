Aumenta venta de cigarros a menores

“Cuando recibimos una denuncia acudimos al establecimiento a hacer una verificación sanitaria enfocada a la búsqueda de la venta de cigarros a menores de edad”, declaró Adriana Rocha, integrante del área de protección a riesgos sanitarios.

La venta de cigarros a menores es un problema de salud pública que se vive diariamente en el país, y Guanajuato no es la excepción.Ya sea en la tiendita de la esquina o en un puesto de revistas es fácil conseguir este producto, pues a los consumidores no se les pide alguna identificación donde muestre su edad.Sólo basta con pagar cinco pesos, que es el costo promedio, por pieza.am realizó un recorrido por distintas tiendas donde se venden cigarros sueltos y detectó a menores de entre 13 y 15 años comprando sin restricción este tipo de productos.Incluso los dependendientes les dan a escoger libremente la marca de cigarros que prefieran.Para realizar una denuncia se habló a la Dirección de Fiscalización Municipal, cuyo personal indicó que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) es la encargada de recibir dichas quejas.En la SSG indicaron que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la encargada de dar seguimiento al asunto y fue justo donde brindaron infomación para interponer una denuncia.Un empleado de la dependencia dijo que se puede agilizar el trámite si se aporta información por teléfono, no obstante, se debe realizar por escrito y llevarla a las oficinas de la Cofepris.De igual manera se puede entrar a la páginaen el link de denuncia ciudadana, aunque personal del organismo recomendó presentar la queja por escrito para obtener atención más rápida.Informó que en lo que va del presente año no han recibido alguna denuncia formal contra tiendas que vendan cigarros a menores; sin embargo, dijo que no tenía información sobre quejas en años anteriores.