EL BRONCO EN LEÓN 

*** EL BRONCO EN LEÓNJaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León con licencia mejor conocido como El Bronco, estará de visita en León la próxima semana.*UN PAR DE DÍASSu equipo de campaña aún afina la agenda pero se prevé que el candidato independiente a la Presidencia de la República llegue la tarde del martes 8 de mayo, pernocte aquí y mantenga varias reuniones y recorridos al siguiente día.*CON ZAPATEROSEn su agenda contempla reuniones con los candidatos independientes de Guanajuato, con sectores sociales y empresariales e incluso visita a fábricas de calzado.***LLEGÓ LA HORAYa no hay más excusas, los Municipios, Gobierno Estatal, partidos políticos y hasta sindicatos están obligados a poner toda la información que es pública de oficio en sus sitios de internet. A partir del primero de mayo el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato inició un proceso de verificación que podría derivar en sanciones en caso de incumplir.*SIMULACIÓNHasta ayer muchos de los sujetos obligados sólo simulaban con tener disponible la información en sus portales, pues al tratar de ingresar las bases de datos no están disponibles.*QUEJASDe acuerdo con el IACIP, que preside la comisionada Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, ahora sí ya no hay prórrogas y no sólo si el Instituto los cacha pueden ser acreedores a una sanción, sino que también los ciudadanos pueden presentar una queja ante la falta de información.*EL CASTIGOLos incumplidos podrán ser sancionados con multas que van de 12 mil 090 a 120 mil 900 pesos, además de la responsabilidad administrativa y una amonestación pública.*INCUMPLIDOSDonde nada más no se ve un avance es en la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo a cargo de Jesús Soria Narvaez, coordinador general, pues el Gobierno del Estado (contrario a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información) entrega cuando quiere las información que le solicitan los ciudadanos.*A SUS CRITERIOSLa ley establece que el plazo máximo para dar una respuesta a cualquier ciudadano que lo solicite es de ocho días hábiles; sin embargo, esto no se cumple y pueden pasar hasta meses para que entreguen la información completa.***CONTANDOA un mes de distancia del arranque de las campañas a la gubernatura el que sigue rezagado en el reporte ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre sus gastos es el candidato de Morena, PES y PT, Ricardo Sheffield Padilla; hasta ayer sólo tenía registrado un total de 6 mil 670 pesos y un evento realizado.*CUMPLIDOEn la esquina contraria está el candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente (que integran el PAN, MC y PRD) Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien ha reportado 97 eventos y un gasto de 8 millones 122 mil pesos.*VERDES CLAROSMientras que en el segundo lugar con el mayor gasto realizado hasta la fecha y contabilizado por el INE está el candidato del Partido Verde, Felipe Arturo Camarena García, quien ya se gastó 4 millones 327 mil pesos.*SUMA GASTOSSheffield Padilla asegura que él va al corriente con el reporte de sus gastos de campaña y que al parecer donde se atoraron en las cuentas es en el partido, que no ha enviado el informe al INE. Como están las cosas más le valdría a la dirigencia estatal no dar pie a impugnaciones o quejas ante las autoridades electorales que les puedan hacer ruido al final de la campaña.***SAPAL EN LA MIRALa semana pasada funcionarios de la Contraloría Municipal acudieron a la zona de Gran Jardín para verificar detalles de la toma irregular que existe en la zona y que involucra a funcionarios del SAPAL. Esta visita es parte de la investigación que se inició luego de que el caso se hizo público.*PARA LARGOPero aunque todo indica que hay rapidez para concluir la investigación, quién sabe si al final se compruebe que hubo responsabilidades de funcionarios públicos; de ser así, de acuerdo a los procesos y casos anteriores de otras investigaciones, las sanciones podrían aplicarse hasta después de octubre.La diputada local panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo, asistió ayer acompañada de su hija al Congreso del Estado. “Hoy mi invitada en el @CongresoGto hizo de las suyas con los micrófonos”, escribió en sus redes sociales.La legisladora blanquiazul ha sido promotora de varias acciones a favor de la madres trabajadoras; el año pasado propuso una reforma legal para hacer obligatoria la implementación de salas de lactancia en las dependencias.