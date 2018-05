Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El empresario y ex presidente de la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), Pedro Camarena Plascencia y los también curtidores, Luis Ernesto Collazo Orozco y Vicente Lahud Martínez crearon Curtidores Con Causa A.C.De acuerdo con el Folio Civil Número 6312 del Registro Público del Estado de Guanajuato, en el municipio de León esta asociación civil tiene como objeto la asistencia social.Sus funciones son dar apoyo organizado y con solidez a las estructuras y funcionamiento de las relaciones entre individuos. Así como superar determinadas carencias que afecten a la vida social. Apoyar las industrias de producción, en especial a aquellos que dirigen a la industria del sector cuero y calzado general; promover las actividades cívicas, enfocadas a fomentar la participación ciudadana a asuntos de interés público, desarrollar y enfocar a la educación ciudadana donde se desarrollen programas y actividades dirigidas a la educación.Habrá que platicar con los creadores de Curtidores Con Causa para conocer más detalles sobre el tema.De inicio llama la atención su creación en un sector tan preponderante a nivel local. Sin duda todo aquello que impulse el trabajo y apoyo en equipo por una buena causa, siempre será de aplaudirse.Hugo Varela Flores, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) considera que la capitación laboral en Guanajuato deber refozarse a fin de que el sector automotriz-autopartes sea aprovechado principalmente por habitantes de Guanajuato, pues al final la gente de otros estados es la que cubre las vacantes.También mencionó que la capacitación no debe enfocarse solamente en los mandos operativos, sino también en los directivos para que los guanajuatenses tengan la oportunidad de dirigir al interior de trasnacionales.Un dato no menos importante que apunta Varela Flores es que debe realizarse un análisis sobre las carreras universitarias que se ahora se ofrecen, pues existen algunas con poca oportunidad laboral en la entidad y, por el contrario otras con mucho potencial para los jóvenes, cuya oferta educativa es reducida.Varios Estados de México encabezan la lista de las mayores alzas porcentuales en ventas de vivienda usada para el primer bimestre de 2018, incluso por encima del incremento registrado por el total, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).En el reporte de Realty World, firma que preside Jorge Paredes, el estado de Colima registró un alza de 62.8% en el primer bimestre de 2018, respecto al mismo lapso del año pasado. Mientras que el estado de Oaxaca reportó un incremento de 59.2% para el periodo enero-febrero de 2018.Morelos y Quintana Roo registraron un aumento de 54.6% cada uno para el primer bimestre de 2018, respecto al mismo lapso de 2017.El estado de Guanajuato concluyó el primer bimestre de 2018 con un alza de 53.4%, mientras que Chiapas reportó un aumento de 52.1%. Estados como Baja California Sur y Zacatecas tuvieron alzas de 48.3% y 43.2%, respectivamente.De acuerdo con la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), solamente el 5% de las viviendas en México cuentan con un seguro de vivienda.Llama la atención que el sector de aseguradoras presenta un ligero crecimiento de 2.5% en contraste con el tercer trimestre del año pasado.El crecimiento real anual de los seguros contra daños, excluyendo el de autos, fue el más importante al concluir 2017, al imprimir 15.1% con un monto sobre los 90 mil 100 millones de pesos. De esta cifra el número de adquisiciones de primas directas por terremotos e incendios creció 13.5% y 20.4% respectivamente, mientras que el seguro crediticio cayó -8.1 puntos porcentuales.Existen 98 aseguradoras en México, cifra que ha ido a la baja desde 2014 cuando había 105 instituciones.Bajo este contexto la realidad es que en México aún es necesario redoblar acciones dirigidas a la cultura de la prevención.Para el portal Lamudi.com.mx, que preside Jaume Laumet, es importante además de fomentar la cultura de la prevención, mejorar los salarios y promover un mejor uso de la información, para aumentar el número de estas transacciones.