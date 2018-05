Pierden serigrafistas con partidos políticos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las elecciones ya no son una época esperada para los negocios de serigrafía, pues los partidos políticos suelen incumplir con los pagos de los pedidos.Contrario a lo que se cree, estos negocios evitan involucrarse con las campañas electorales, debido a que arriesgan su inversión, admitieron microempresarios del sector.Más allá de las restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para los proveedores, con relación a los artículos de campaña, empresarios refieren que los pagos a largos plazos (hasta 45 días), la falta de pago, así como la mercancía abandonada son parte de las razones por las que el “negocio electoral” no les funciona.“Hace más de quince años le realicé un pedido al PRD, no me quedaron ganas. Al principio sí pagaban, conforme avanzó la campaña dejaron de abonar y hasta la mercancía me dejaron”.Esta es la experiencia de Ismael Sandoval García, propietario de Impresiones Serigráficas.Cuando Ismael comenzó con su negocio, le llegó un pedido de miles de piezas, entre ellas playeras, llaveros y encendedores, lo que le resultó atractivo.Sin embargo, el comerciante perdió su inversión, y los productos que le encargaron tuvo que reciclarlos para recuperar algo del dinero.Esta situación no les es desconocida, “el problema es que así han quebrado a muchos, somos negocios pequeños”, explicó.Además el serigrafista admite que los partidos políticos tienen sus propios proveedores, y son a estos a los que ahora prefiere venderles.Actualmente Ismael se encuentra cotizando 10 mil piezas de productos promocionales, esto no se traduce necesariamente en una compra, debido a que los partidos necesitan al menos tres cotizaciones para presentar una propuesta.“(Trabajar para) las campañas no, es un riesgo, la cuarta parte del dinero se pierde”.